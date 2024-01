Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 9.01.2024

550 zł dodatku bez względu na wiek! Zobacz szczegóły

Świadczenia socjalne w Polsce

Jednym z najważniejszych dodatków socjalnych jest świadczenie z zakresu pomocy społecznej. Jest to forma wsparcia finansowego dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W zależności od sytuacji, świadczenie to może obejmować zasiłek celowy, zasiłek stały, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek dla opiekunów, czy świadczenia rodzinne.

Kolejnym ważnym dodatkiem socjalnym jest świadczenie z programu "Rodzina 500 plus". To rodzaj świadczenia pieniężnego, które przysługuje rodzicom lub opiekunom dzieci w wieku do 18 lat. Świadczenie to ma na celu wsparcie rodzin w wychowywaniu dzieci i polega na wypłacie 500 złotych miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko. Jak zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, od stycznia 2024 roku program będzie waloryzowany do kwoty 800 zł.

