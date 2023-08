Dodatek 1100 zł na dziecko co miesiąc. Otrzymają je również studenci! Sprawdź jakie warunki trzeba spełnić 08.08.2023

Od tego roku jest wypłacany nowy dodatek na dziecko. Wielu Polaków może uzyskać go, nawet wtedy gdy osiągnie pełnoletność. To rzadki przypadek, kiedy rodzice po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia mogą uzyskać jeszcze pieniądze. Aby otrzymać dodatek, wystarczy jedynie złożyć wniosek i spełnić kryteria. Sprawdź szczegóły.

Świadczenia socjalne na dzieci w Polsce

Rodzice w Polsce mogą liczyć na wsparcie państwa sięgające nawet setek tysięcy złotych. W przypadku jedynaka to ok. 120 tys. zł, w przypadku dwójki już ponad 300 tys. zł. Jakie świadczenia przysługują na dzieci w Polsce? Najbardziej powszechnym świadczeniem na dzieci w Polsce jest to w ramach programu "Rodzina 500 plus". 500 zł wypłacane co miesiąc na każde dziecko do ukończenia przez nie pełnoletności. Obecnie w tym programie nie istnieje żaden próg dochodowy. Program 500 plus ma wzrosnąć od stycznia 2024 roku do kwoty 800 plus. Taką zapowiedź złożył podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes PiS Jarosław Kaczyński. Waloryzacja programu 500 plus, do kwoty 800 złotych ma obejmować każde dziecko. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to rządowy program, które obowiązuje od początku 2022 r. W jego ramach wypłacane jest świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. W sumie można otrzymać 12 tys. zł. Rodzice sami decydują, czy świadczenie ma być wypłacane w wysokości 500 zł miesięcznie przez dwa lata, czy 1 tys. zł przez rok. W tym programie również trzeba złożyć wniosek i także nie istnieje limit dochodów.

Kolejnym świadczeniem przysługującym na dziecko niezależne od dochodów rodziców jest program "Dobry Start" i jednorazowym świadczeniu w wysokości 300 zł. Przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Becikowe to jednorazowy rodzaj zapomogi dla najbardziej potrzebujących w wysokości 1 tys. zł. By je dostać, należy spełnić pewne kryteria. Po pierwsze, dochód rodziny w poprzedzającym roku rozliczeniowym nie może przekraczać 1922 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na osobę. Po drugie, matka dziecka nie później niż od 10. tygodnia ciąży do dnia porodu pozostawała pod opieką medyczną. Kosiniakowe to zapomoga wielorazowa w wysokości tysiąca złotych. Przysługuje kobietom, które urodziły dziecko i nie mają praw do zasiłku macierzyńskiego, czyli niepłacących wcześniej składek do ZUS (np. pracujących na umowę o dzieło), studentek czy bezrobotnych. Kobiety, które urodziły dziecko, kosiniakowe mogą otrzymywać przez 52 tygodnie (rok). W przypadku narodzin bliźniąt to 65 tygodni, a trojaczków 67 tygodni.

Jak otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe dla rodzin? Szczegóły przedstawiamy w naszej galerii. ZOBACZ TAKŻE:

Wsparcie finansowe dla rodzin zwykle kończy się wraz z pełnoletnością dziecka. Nie wszędzie jednak Polacy muszą się liczyć z taką koniecznością. Świadczenie tego typu oferuje się rodakom, którzy przenieśli mieszkać i pracować do Niemiec. W 2023 roku nowy dodatek na dziecko, oferuje się w wysokości 250 euro (1139 zł) co miesiąc. Płatności kończą się, gdy osiągnie pełnoletność. Są jednak wyjątki.

Według raportu Niemieckiej Agencji Prasowej (Deutsche Presse-Agentur), jeżeli dorosłe dziecko po zakończeniu edukacji szkoły, rozpocznie praktyki lub studia, nie ma problemów, by dalej otrzymywał dodatek. W przepisach określono, że jeśli dziecko rozpocznie drugą praktykę po ukończeniu pierwszej – dodatek nadal będzie przysługiwać. Warunek jest jeden – córka lub syn nie mogą pracować więcej, niż 20 godzin tygodniowo. To dlatego, że w tym czasie praca nie powinna być priorytetem. Najważniejsza jest nauka na studiach lub praktyka. Dodatkowo należy kontynuację nauki odpowiednio udokumentować. Będą to zaświadczenia o przyjęciu na studia.

Chcesz porozmawiać z Lincolnem? Meta tworzy chatboty z osobowością