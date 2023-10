Do woja marsz, do woja. Wcielanie ochotników w "Błękitnej"

- W mojej rodzinie są osoby, które służą w wojsku. Chcę do nich dołączyć - mówi jedna z ochotniczek.

- Myślę, że to dobry pomysł na życie - wyznaje kolejny ochotnik.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to forma służby wojskowej skierowana dla wszystkich tych, którzy nigdy wcześniej nie byli w wojsku. Dzięki niej można odbyć przeszkolenie wojskowe i w przyszłości zasilić rezerwy albo wstąpić do armii zawodowej. Wczoraj bramę przy alei Wojska Polskiego przekroczyło 150 osób. Nikt się nie spóźnił. Nikt nie ociągał.

- Nie przyszedłem tutaj, żeby bumelować- żartował jeden z rekrutów.

Najpierw wypełnianie oświadczeń, rozmowa, a potem fasowanie munduru i pozbycie się cywilnych ciuchów. Co ciekawe, mało kto korzystał z fryzjera. Dziś moda jest na krótkie włosy.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to najkrótsza droga do Wojska Polskiego. Mogą się ubiegać o nią osoby, które ukończyły 18 lat, mają polskie obywatelstwo, zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej, nieposzlakowaną opinię i nie były karane za przestępstwo umyślne.