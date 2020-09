Do szkoły slalomem między koparką a robotnikami na ul. Hożej w Szczecinie

Zgodnie z ostatnimi informacjami ze szczecińskiego magistratu ulica na odcinku od Bogumińskiej do Piaskowej miała być otwarta dla ruchu do końca sierpnia, wcześniej podawano czerwiec i połowę sierpnia. Sama inwestycja ma zakończyć się do końca września. To oznacza, że dzieci idąc do szkoły mogą mieć kłopoty.

- Aż zwątpiłem, kiedy zobaczyłem, że dzieci muszą iść obok pracującego sprzętu. O nieszczęście nietrudno: operator koparki może nie zauważyć dziecka. Dziwię się, że wykonawca prac tak lekceważy zasady bezpieczeństwa. Czyżby nie wiedział, że dzieci od 1 września zaczęły naukę? – mówi jeden z rodziców dzieci.