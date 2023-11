Do naszego regionu też idzie zima, ma być śnieżnie, ale najpierw będzie wietrznie

- Silnie będzie wiało? - Bardzo. Takich wiatrów to w naszym regionie dawno nie było. Możemy się spodziewać nawet do 11 w skali Beauforta na Bałtyku. To już nie jest bezpieczne. Trzeba będzie uważać na drzewa, na linie energetyczne. Taki wiatr może zrywać przewody i mogą pojawić się braki elektryczności.

- Będzie przy tym zimno?

- Ten wiatr przyniesie nad nasz region zimne powietrze ze wschodu. Jeszcze w sobotę będzie padał deszcz, ale już od niedzieli musimy się liczyć z opadami śniegu. I tego śniegu może spaść sporo, bo nawet do 5 cm. Wymiana opon na zimowe jest konieczna.

- A co z temperaturą?

W środę rano ma być mroźna, bo termometry mają pokazywać minus 5 stopni C. Ale to z samego rana, natomiast w dzień będą przejaśnienia do tego pokaże się słońce, więc temperatura w dzień powinna wynosić 3-4 stopnie C. Ale uwaga, zaczną u nas już występować poranne przymrozki. W nocy może temperatura spadać do minus 6 stopni C. W przyszłym tygodniu - na razie tak z prognoz wynika - szykuje się nadejście prawdziwej zimy.