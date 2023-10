Długi weekend w październiku! Pracownicy mają się z czego cieszyć. Będą mieli do odebrania wolne 23.10.2023

Co ważne, święto odzyskania niepodległości wypada w tym roku w sobotę, dzięki czemu pracownikom przysługiwać będzie dodatkowy dzień wolny, często wyznaczany jeszcze na ten sam miesiąc np. na piątek 10 listopada. Pracodawca może jednak zdecydować o „odbiorze” wolnego za 11 listopada w innym dniu.

- Niektórzy mogą być zdziwieni, ale jedna trzecia dni w roku potrafi być wolna od pracy. Skąd bierze się taka wartość? Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko same soboty i niedziele, to w ten sposób otrzymamy aż 105 dni wolnych. Do tego dodać trzeba 9 dni świątecznych, które wypadają w dniach roboczych, ale z mocy ustawy są wolne od pracy. Dodatkowo mamy prawo do odebrania jednego dnia za święto wypadające w sobotę. Mowa tutaj o 11 listopada. W sumie mamy więc aż 115 dni wolnych od pracy wciąż nie wykorzystując urlopu – czytamy w komentarzu analityków z HRE Investments.