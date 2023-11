Dlaczego sąd nie aresztował myśliwego za śmiertelny postrzał żołnierza?

Jeszcze poważniejsze zarzuty prokuratura postawiła sprawcy tragedii. Jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie śmierci oraz narażenie innych osób (ćwiczących żołnierzy) na utratę życia i zdrowia. Prokuratura chciała, aby myśliwy trafił do aresztu. W piątek przed godz. 22 sąd zdecydował, że izolacja podejrzanego nie jest konieczna. Dlatego został zwolniony. Decyzja sądu wywołała w Internecie sporo komentarzy, głównie wyrażających zdziwienie i krytykę postanowienia sądu.

Śmiertelny strzał oddał mężczyzna, który wraz z kolegą polował na dziki. Według nieoficjalnych informacji to pracownicy jednej z firm zajmujących się odłowem i uśmiercaniem dzików na terenach miejskich. Nie jest jasne, kto im zlecił takie zadanie. Prokuratura nie ujawnia, czy prawdziwe są pogłoski, że strzał padł z jadącego samochodu. W piątek obaj podejrzani usłyszeli zarzuty kłusownictwa oraz nieudzielenia pomocy. Za pierwsze przestępstwo grozi osiem lat więzienia, za drugie - trzy.

21-letni żołnierz zginął od strzału z broni myśliwskiej w środę, przed godziną 21. Razem z innymi żołnierzami brał udział w ćwiczeniach na wojskowym terenie na Krzekowie. To tzw. Pas Ćwiczeń Taktycznych Krzekowo 12 Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera.

Te przesłanki to m.in. zabezpieczenie toku postępowania, aby podejrzany nie uciekł, lub nie mataczył. Zdaniem sądu, w tej sprawie takiego zagrożenia nie ma, bo duża część dowodów została zebrana, podejrzany złożył wyjaśnienia, nie zaprzecza, że oddał strzał i był na miejscu zdarzenia.

- W tej sprawie występuje duże prawdopodobieństwo popełnienia czynu niemyślnego spowodowania śmieci przez podejrzanego. Materiał dowodowy został w dużej mierze zebrany. Podejrzany nie kwestionuje, tego co się zdarzyło, złożył wyjaśnienia, proponował zamiast aresztu wolnościowe środki zapobiegawcze. Nie zachodzi w tej sprawie obawa matactwa, czy utrudniania postępowania. Podejrzany, pozostając na wolności nie będzie miał wpływu na toczące się postępowanie i pozostałe czynności jakie wykonuje prokuratora, jak choćby sekcja zwłok - tłumaczy sędzia Tomala.

Kolejna przesłanka do stosowania tymczasowego aresztu to zagrożenie wysoką karą. Za najpoważniejszy z zarzutów jakie usłyszał myśliwy, czyli nieumyślne spowodowanie śmierci, grozi 5 lat więzienia. W praktyce sądowej przyjmuje się, że taka kara nie zawsze musi być uznana za surową w kontekście stosowania tymczasowego aresztu. Tak też do tego podszedł szczeciński sąd.

- W ocenie sądu, nie występuje tu przesłanka surowości ewentualnie wymierzonej kary za to przestępstwo. Oczywiście za kłusownictwo grozi do 8 lat więzienia, czyli kara surowsza, ale patrząc na wszystkie zarzuty postawione podejrzanemu, to właśnie sprawa nieumyślnego spowodowania śmierci ma najdalej idące konsekwencje, jest najpoważniejsza, oczywiście nie zapominając o ważności pozostałych zarzutów - dodaje sędzia Tomala.

Prokuratura zapowiedziała, że zaskarży decyzje sądu. Wobec drugiego z podejrzanych nie wnioskowała o areszt. Zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze: dozór policji, poręczenie majątkowe.