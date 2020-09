Dlaczego pawilony gastronomiczne w Międzyzdrojach na wakacje były zamknięte?

Najpierw sekretarz gminy napisał, że nie może udzielić odpowiedzi, bo osoby, które „prowadzą” ten temat są nieobecne. Po dwóch tygodniach napisał, że „nie zapadły do tej pory jeszcze kierunkowe decyzje” oraz, że „prawdopodobnie do końca tygodnia takowe zapadną, o czym niezwłocznie poinformuję”. Dodał też, że „faktem jest, że dotychczasowe umowy dzierżawy wygasły i nie zostały przedłużone.” Prosił również o cierpliwość.

Z tymi pytaniami zwróciliśmy się do Adama Szczodrego, sekretarza Gminy Międzyzdroje. A było to 10 sierpnia.

Napisał rówenież, że „po wniesieniu nieruchomości aportem do spółki, zostanie wykonana koncepcja zabudowy usługowej, a następnie, po uzyskaniu akceptacji przez Radę Miejską w Międzyzdro-jach, spółka „Nowe Centrum” przystąpi do prac projektowych w celu uzyskania pozwolenia na budowę i wykonania inwestycji.”

Dotychczasowi dzierżawcy przyznają też, że owszem otrzymali zgodę na otwarcie pawilonów, ale tylko na czterdzieści parę dni i decyzja ta dotarła do nich dość późno.

Jak to możliwe

Z kolei Adam Szczodry na pytania co rzeczywiście ma powstać na 1,2 tys. metrów kwadratowych działki tuż przy plaży, bo jak sam napisał plan zagospodarowania przestrzennego na tę działkę istnieje, więc doskonale znane i zapisane w tym planie jest przeznaczenie terenu, a do tego nie może być zmienione (nie można zmieniać przeznaczenia użytkowania terenu jeśli na dany teren obowiązuje plan przestrzennego zagospodarowania terenu) oraz na pytanie jak gmina Międzyzdroje może w ogóle wejść do spółki i to aportem nie wiedząc co planuje ta spółka tam postawić - do dziś nie odpowiedział.