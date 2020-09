Dar Szczecina okazał się najlepszy na każdym z odcinków Regat Bałtyckich 2020

- W tym dziwnym roku urodziło się nowe, fantastyczne dzieło. Mam nadzieję, że te Regaty Bałtyckie o puchar Prezydenta Szczecina w jakiś sposób wpiszą się na stałe w tradycje polskiego żeglarstwa. Bardzo dziękuję za udział w regatach, za fantastyczną postawę i za Waszą obecność w Szczecinie – powiedział zastępca Prezydenta Szczecina Krzysztof Soska.

Regaty rozpoczęły się 18 sierpnia. Polskie żaglowce i jachty przebyły trasę: Świnoujście - Gdynia - Kołobrzeg – Szczecin. Oficjalne zakończenie i podsumowanie regat odbyło się w stolicy Pomorza Zachodniego. Załoga ze Szczecina zaokrętowana została na żaglowcu Pogoria oraz jachtach: Dar Szczecina i Zryw.

- Pierwsze wielkie Regaty Bałtyckie za nami. Trudne warunki pogodowe. Średnia wiatru dobra, tylko że w tamtą stronę nic nie wiało, a z powrotem jak na niniejsze jachty to nawet zbyt mocno. Szlaki przetarte i miejmy nadzieję, że powrócimy do tej formuły i do tych regat w przyszłych latach – powiedział Wojciech Maleika, kapitan Daru Szczecina.