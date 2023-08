Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 08.08.2023

Koty, mimo iż są indywidualistami, chodzą własnymi ścieżkami, to tak jak inne istoty potrzebują dużo miłości. Nie są transparentne emocjonalnie jednak po bliższym poznaniu z łatwością można dostrzec codzienne dowody miłości, jakimi obdarowuje nas nasz kociak. Teraz zdziwisz się pewnie, na ile sposobów Twój kociak powiedział Ci już "Kocham Cię", a Ty nie zawsze zwracałeś na to uwagę.

Czy kot wybiera swojego właściciela?

Koty są naszymi zwierzętami domowymi, więc to my, jako ich opiekunowie, podejmujemy decyzje dotyczące ich żywienia, zdrowia, wygody i nauki. To wszystko skłania nas do myślenia, że wybór kota, który będzie z nami mieszkał, jest tylko i wyłącznie naszą decyzją. Nic bardziej mylnego. Koty jednak zawsze mają wolną wolę. Na przykład często wyróżniają jedną osobę w rodzinie, a nawet może się zdarzyć, że wprowadzają się z własnej woli.

Pomimo swej niezależnej natury koty często mocno przywiązują się do swych opiekunów. Nadmierne przywiązanie do opiekuna może być przyczyną silnego stresu w przypadku rozłąki. Może to skutkować problemami behawioralnymi w postaci oddawania moczu w nieodpowiednich miejscach, intensywnego miauczenia i łysienia. Aby zwiększyć niezależność Twojego kota, wyznaczaj krótkie okresy spędzane osobno i zachęcaj go do koncentrowania uwagi również na innych ludziach.