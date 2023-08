Czy będą wyłączenia prądu 8.08 w zachodniopomorskim?

Gdzie obecnie (8.08 7:06) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat świdwiński

Tychówko.

od 8.07 godz. 12:24 do 8.08 godz. 7:45

powiat kołobrzeski

Stojkowo, Stramniczka.

od 8.07 godz. 18:09 do 8.08 godz. 9:00

powiat koszaliński

Laski Koszalińskie.

od 8.06 godz. 14:24 do 8.08 godz. 7:45

Chocimino.

8.08 od godz. 1:25 do 7:30

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat świdwiński

Międzyrzecze 1, 1A, 4, 7, 7A, 9, 11, 12, 16, 16A, 17, 27/2, 0016-9/2.

8.08 od godz. 8:00 do 13:00

powiat koszaliński

Świeszyno 4, 20, 22, 22A, 36, 41, 303/5, 351/2, Świeszyno-351/5.

8.08 od godz. 8:30 do 14:30

powiat sławieński

Pieńkowo 100, Pieńkówko 104, Postomino 20, 20/A, 26, 26/A, 27, od 29 do 31, 31A, 32, 33, 34A, 35, 37, 38, 39/A, od 40 do 44, 46, 46/A, 48, 48/A, 49, 50, 50 D, 50/a, 50J, 51, 51/A, od 52 do 57, 58/A, 59, 61, 62, 62/A, 63, 63/A, od 66 do 68, 68/A, 107, 108, 263/2.

8.08 od godz. 8:00 do 15:00