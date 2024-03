Czy będą wyłączenia prądu 8.03 w zachodniopomorskim?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat białogardzki

Daszewo , Krzywopłoty 4, 5, 17, 18, 20, 20A, 27, 30, 33, 38, 41, 42, 612, 612/104 612/78, 612/115, 612/116, 612/77, 612/79, Witolub od 3 do 5, 5A, 6, 13, 14, 14A, 15, 0007-637, 359/1, 385/9, NA SŁUPIE/SKRZYNKA BUDOWLANA.

3.08 od godz. 8:00 do 17:00

powiat sławieński

Sulimice od 1 do 4, 6, 8, od 17 do 24, 24a, 25, od 27 do 29, 38/2, 99/1.

3.08 od godz. 8:00 do 12:00

powiat koszaliński

Manowo , 0065-169/2, Rosnowo 27A, DOM.LET., Zacisze od 1 do 3, Zacisze-171/*.

3.08 od godz. 8:30 do 14:30

powiat szczecinecki

Jelenino 56, Sitno 49, 50, 50A, Sitno-11/16.

3.08 od godz. 9:00 do 14:00