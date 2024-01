Czy będą wyłączenia prądu 3.01 w zachodniopomorskim?

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Koszewko nr 1, 2 oraz działki 47 i 2/28 10.01 od godz. 8:00 do 14:00

Koszewko 10.01 od godz. 8:00 do 14:00

Sowno ul Łąkowa działka numer 215 9.01 od godz. 8:45 do 12:45

Golczewo działka numer 42/7 9.01 od godz. 8:30 do 13:30

Stargard ul Łukasiewicza 6 5.01 od godz. 12:00 do 14:00

Stargard ul Na Grobli działka numer 229 5.01 od godz. 10:15 do 14:00

Pęzino działka numer 257/3 5.01 od godz. 10:15 do 14:15

Pęzino Grabowo działka numer 152/16 5.01 od godz. 8:15 do 11:15

Stargard ul Bydgoska 63, Stargard ul Bydgoska działki numer 219/4, 220/1 5.01 od godz. 8:15 do 11:15

Wierzchląd 4.01 od godz. 14:00 do 16:00

Wapnica działki numer 756/73, 756/80, 756/79, 756/77, 756/68

10.01 od godz. 8:30 do 13:30

Szczecin

Szczecin, ul. Wieniawskiego 15 do 15/3.

5.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Owocowa 14, dz.nr 4/2, 26, 27.

8.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Struga 5, 7, Kmiecika 1.

8.01 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Śląska dz.nr 17/43, odbiorcy zasilani ze złącza nr 15188.

9.01 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Śląska 35 do 36a.

9.01 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Ku Słońcu 43 do 49.

9.01 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Budziszyńska 25 do 25b, 29 do 30b.

9.01 od godz. 8:30 do 15:00