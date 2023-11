Czy będą wyłączenia prądu 28.11 w zachodniopomorskim?

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Bardy 29, 30, 169, Dębogard 1, 1B, 2, od 4 do 7, 9, od 11 do 13, 16, od 18 do 30, 40, 117/1, 11, 117/1, 118, 121, 124, 128, 20, 27, 29/1, 39/1, 40/3 (GPO), 59, 78, 83, 82, Pustary 2, 2E, 3, 3A, 4, 4B, 4C, od 5 do 20, 20A, 20B, 20C, 10/8, 187/1, 23, 304, 305, 306, 309, 4/47, 4/50, 4/65,4/32 , 4/84, 5/1, 9/16, 9/25, 9/30, 9/62, dz. 4/45, 10/12. 28.11 od godz. 8:00 do 14:00

Suliszewo 16, od 23 do 34, 86, Suliszewo-112/2. 28.11 od godz. 9:00 do 13:00

Stare Dębno 1, 1A, od 2 do 6, 9A, 38. 28.11 od godz. 8:00 do 14:00

Czarnowęsy 29, 41/6, Nawino od 5 do 14, 20, 21, 24, 27, 30, 31. 28.11 od godz. 8:00 do 14:00

Wrześnica. 28.11 od godz. 8:00 do 16:00

Garbno 1, 1A, 2, 4. 28.11 od godz. 8:00 do 14:00

Strzeżenice 5G, 9, 9C, 9E, 9F, 9N, 10, 10 B, 11, 11A, 12, 12/D, 12F, 12G, 13, 13A, 13B, 14, 14B, 14C, 15, 16, 18, 18 B, 18"A", 18B, 18C, 18D, 18E, 18i, 18j, 19, 19A, 19B, 19M, 20, 20M, 22, 24A, 131/4, 132/3, 102/4, 106/6, 107, 115, 120/2, 120/8, 144/22, 144/38, 157/27, 159/11, 212, 231/1, 287/14, 42/4, 44/5, 44/6, 44/7, 8/6, 8/8, DZ. 120, Strzeżenice-144/13. 28.11 od godz. 8:30 do 14:30

Morzyczyn ul Długa 35a, 35c 28.11 od godz. 10:00 do 14:30

Morzyczyn ul Wspólna 5 28.11 od godz. 8:00 do 11:30

Międzyzdroje ul. Cicha, Dąbrówki 2, 4, 4a , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 15a, Gryfa Pomorskiego 56 29.11 od godz. 8:30 do 13:30

Międzyzdroje ul. Spokojna, Gryfa Pomorskiego 45, 45a, 47, 47a, 49, Dąbrówki 2, 2a 28.11 od godz. 8:30 do 13:30

miejscowość Macierz 30.11 od godz. 9:00 do 14:00

Stara Rudnica 29.11 od godz. 9:00 do 14:00

Stara Rudnica 28.11 od godz. 9:00 do 14:00

Gryfino, ul. Łączna 1b, 1c. 28.11 od godz. 8:00 do 15:00

Strachocin 24a 1.12 od godz. 10:00 do 14:00

Tychowo działka 568/26 1.12 od godz. 8:15 do 11:00

Klępino od numeru 36 do numeru 100 30.11 od godz. 9:00 do 10:00

Żarowo ul Polna 43 30.11 od godz. 8:30 do 14:00

Grzędzice ul Wiśniowa działka numer 302/4 29.11 od godz. 12:30 do 14:00

Przybiernów ul. Bolesława Chrobrego 35 (35/1); 34; 33; 31 (70); 30; 36 Stacja Paliw " Tank"; GDDKiA Oddział w Szczecinie - oświetlenie; 31A, 84; 85 Państwowy Instytut Geologiczny - st. Hydro ; 32; 72; 39 (38B); 38A; 38; 38B; 37; 49; 49A; PUWiS Sp. z o.o. - przepompownia MP 15; 49B; Stacja Bazowa Orange Polska S.A.; 29; 50B; 50A; 50; 28G; 51; 51B; 51A; 28; 28A; 28B; 28E, 28F 28.11 od godz. 8:45 do 10:15

Nowogard ul. Poniatowskiego nr 31A, 31B, działka nr 244 6.12 od godz. 9:00 do 12:00

Goleniów ulica Turkusowa i działka nr. 48/14 30.11 od godz. 11:00 do 14:00

obręb Kulice ( za orlikiem ) budynki nr 39h, k, m, p, 40, 40b, d, e 29.11 od godz. 9:00 do 14:00

powiat policki

Siedlice, 24 do 25d, warsztat.

29.11 od godz. 8:00 do 16:00

Uniemyśl, 51 do 57, 67, 67c, dz.nr 388/2, 389/1, 389/2, 390, 422/5.

29.11 od godz. 8:30 do 14:30

miejscowość Zalesie 1 do 8, Leśnictwo Zalesie 1.

30.11 od godz. 8:00 do 15:00

Drogoradz, 16a do 16d, 22 do 26a.

30.11 od godz. 8:30 do 14:30

Myślibórz Wielki 5, 6, 18f do18k, 19p, 21, 23, 24/2, 24f, dz.nr 302/5, 346 do 357, 362, 366 do 376, 379, 383, 386, 387, 411.

1.12 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin

Szczecin, ul. Na Stoku 121, 123, 129.

29.11 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Marlicza 26d do 26f, Benesza 26d do 26f.

29.11 od godz. 8:00 do 15:30