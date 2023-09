Czy będą wyłączenia prądu 28.09 w zachodniopomorskim?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (28.09 10:09) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat świdwiński

Lipno 6.

28.09 od godz. 8:30 do 14:00

powiat drawski

Nowe Worowo ulica Młynarska 12, 14 .

28.09 od godz. 8:30 do 14:00

powiat sławieński

Wrześnica 73, 73 I, 73 J, 73/A, 73H, 74, 74/A, 74E, od 75 do 85, 85A, od 86 do 89, 89/B, 89C, 89D, 89H, 89i, 90, 91/F, 95, od 97 do 99, 132, 150/2, 512/6.

28.09 od godz. 8:00 do 14:00

powiat koszaliński

Jatynia od 4 do 7, 9, Jatynka 4, 5, 7, Piaszczyte od 1 do 3.

28.09 od godz. 8:00 do 14:00

Aktualnie nie ma informacji o planowanych wyłączeniach prądu w naszym województwie.