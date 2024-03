Czy będą wyłączenia prądu 26.03 w zachodniopomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat białogardzki

Podwilcze od 1 do 9, 11, od 13 do 19, od 21 do 24, 24A, 27, 28, 30, 30/2, od 31 do 34, od 36 do 39, od 41 do 45, 47, 48, od 51 do 54, 56, od 58 do 60, 0081-92, 123, 217/1, 95/2, 97, DZ. 153/7, Rarwino 1, 2, 2B, od 3 do 7, 7A, od 8 do 10, 10A, od 11 do 13, 13/2, 14, 15, 17, 19A, 21, 22, od 24 do 26, od 29 do 32, 81/3, S.M. PRZYSZLOSC, KLATKA SCHODOWA, Rychowo 10, Rychówko od 2 do 5, 7, 8/2, od 10 do 13, 16, 18, 19, 79/2, 15.

26.03 od godz. 8:00 do 13:00

Karlino ulice Chopina 2, 2A, Koszalińska 33, Moniuszki 213/2, Parkowa 1, Pełki 3, 5, 5A, Szymanowskiego 4, 4A, 4A/4, Traugutta od 2 do 6, 163/1.

26.03 od godz. 8:00 do 14:00