Czy będą wyłączenia prądu 24.07 w zachodniopomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat białogardzki

Leśniki 1A, od 2 do 4, Pustkówko 4, 6, Strzelec 1, 2, od 4 do 6, 8.

24.07 od godz. 8:00 do 14:30

powiat drawski

Drawsko Pomorskie ulica Podmiejska 3.

24.07 od godz. 11:00 do 15:00

powiat sławieński

Chudaczewo od 4 do 8, 10, 11, 11/A, od 12 do 15, 17, 18, Królewko 2.

24.07 od godz. 8:00 do 12:00