Czy będą wyłączenia prądu 23.02 w zachodniopomorskim?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Szczecin, ul. Botaniczna 2a, 3, 6 do 13, 14, 16, 16/1, 16/2, 17, 20, 20a, 22a, 24, Maciejowicka 8a. 28.02 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Jagiełły 20a do 24a. 27.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Ranowska 1 do 5a, 7a, dz.nr 74/1, 143/4, Jana z Czarnolasu 2a, Krucza 36, 37, Szczepowa 11, 11/1. 26.02 od godz. 8:00 do 15:00

Trzebież, ul. Osadników 29a, 29b, 31, 33 do 35a, 41 do 45, Polna 25, 27, 29, 38 wzwyż, Piaskowa 1a. 28.02 od godz. 8:30 do 14:30

Przelewice od numeru 33 do numeru 36b 23.02 od godz. 8:30 do 14:00

Police, ul. Wyszyńskiego 12 do 20 parzyste. 29.02 od godz. 11:00 do 13:00

stacje w miejscowości Komarowo Hydrofornia od nr. 48 do 52A , Firma ABA Papier Drukarnia, Komarowo Ferma 1 od nr. 60 do 66, Ferma 2 67, 68, 68A, Ferma 3 od nr. 54 do 64, Komarowo Kołodziejczak nr. 69, Ferma Krów nr. 53. 29.02 od godz. 8:00 do 8:30

Przybiernów kolonia ulica Leśna od nr. 1 do 20. 28.02 od godz. 9:00 do 12:00

Przybiernów ulica Bolesława Krzywoustego od nr. 3 do 18 i działka nr. 755 27.02 od godz. 9:00 do 11:00

Kliniska ulica Księżnej Dąbrówki nr. 5 i 9 i ulica Zaścianek od nr. 1 do 12 26.02 od godz. 9:00 do 11:00

29.02 od godz. 17:30 do 17:45

1.03 od godz. 8:00 do 8:30

1.03 od godz. 17:00 do 17:45