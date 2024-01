Czy będą wyłączenia prądu 23.01 w zachodniopomorskim?

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat drawski

Gajewko od 1 do 5, 15, 0038 Gajewko-24/3, Gajewko-28, Zagozd od 39 do 43, 54, 56, 56 A, 57, 65, 66, 68, 69, DZ. 99/11, Zagozd-154/3, Zagozd-99/13.

23.01 od godz. 9:00 do 13:00

powiat kołobrzeski

Kądzielno 2, 2 J, 2D, 2e, 2F, 2G, 2I, 2M, 3, 4, 4A, 5, 5a, od 6 do 19, 10/4, 11/37, 11/39, 13/117, 13/118, 13/26, 13/65, 13/71, 13/72, 13/74, 13/75, 13/97.

23.01 od godz. 9:30 do 14:00

Dźwirzyno ulice Admiralska 4J, 4K, 6F, 592, 588, 592/14, 592/17, 592/2, 592/35, 592/42, 592/47, 592/48, DZ. 592/10, Komandorska 20, 209/46, Piastowska 592, Wiosenna 592 592, 592/20, 592/50.

23.01 od godz. 8:00 do 16:00

powiat koszaliński

Komory od 1 do 5, 7, 7A, 8, 9, 9a, 9b, od 10 do 13, 0116-14/8, 14/12, 18/1, 25/3, 25/5, Słowienkowo 24A, 50/2, 50/2, Wierzchominko 2, 3, 5, 6, 8, 10, KOL.

23.01 od godz. 8:00 do 13:00