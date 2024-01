Czy będą wyłączenia prądu 22.01 w zachodniopomorskim?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (22.01 9:04) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat białogardzki

Mierzyn od 2 do 4, 17.

22.01 od godz. 8:00 do 14:00

powiat koszaliński

Cewlino ulica Wiejska 10 1, 1B.

22.01 od godz. 8:00 do 15:00

powiat szczecinecki

Mieszałki ulice Główna 3, 3 A, od 4 do 10, 12, 301/4, 0008 Mieszałki-300/1, 303/5, 370/1, dz. 288/3, DZ. 316/2, dz. 345/13, dz. 372/4, Godzisławska 1, 2, Polna od 1 do 4, 6, 7, od 9 do 11, Mieszałki-368, Szkolna 1, 3, 4, 7, 9, od 11 do 14, 265, 259, dz. 268/1, dz. 309/1 24, od 26 do 30, Mieszałki-300/3.

22.01 od godz. 9:00 do 14:00

Szczecin

Szczecin, al. Piastów 66, 67.

22.01 od godz. 8:00 do 15:00