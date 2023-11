Czy będą wyłączenia prądu 21.11 w zachodniopomorskim?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Szczecin, ul. Świętego Stanisława Kostki 1 do 1i, 13a, 14, 15, Wieniawskiego 6, 9, Poniatowskiego 5. 23.11 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Kolejowa 1 do 11, Nad Odrą 6, 18. 22.11 od godz. 8:00 do 17:00

Karsk nr 15A do 15R, 16A,F,G,H,Ł,M, 49A,E,D, 51A 24.11 od godz. 11:00 do 14:00

Szczecin, ul. Deszczowa 2c do 23, Senna 4, Mokradłowa 1 do 43, Truskawkowa. 27.11 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Cietrzewia 24 do 29. 24.11 od godz. 8:00 do 15:00

powiat gryficki

W związku z pracami inwestycyjnymi prowadzonymi na obszarze miejscowości; Gryfice ul. Błonie cała ulica plus nowa zabudowa szeregowa do nr 9 do nr 9L nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej. Za utrudnienia przepraszamy. Przewidywane wznowienie dostawy energii elektrycznej około godziny 13:00.

22.11 od godz. 9:00 do 13:00

W miejscowości Niechorze ul. Ku latarni i Urocza. Za utrudnienia przepraszamy.

24.11 od godz. 8:00 do 15:00

powiat kamieński

Kodrąb od 1 do 6

22.11 od godz. 9:00 do 13:00

Międzyzdroje ulica Mickiewicza, Rybacka.

23.11 od godz. 8:30 do 13:30

powiat stargardzki

Stargard ul Ceglana działki numer 55/4, 57/4, 61/4

23.11 od godz. 8:30 do 14:30

Starzyce nr: dz. nr 51/14,dz. nr 51/23, 32E,31E,31F,31G,31H,31i,32K

23.11 od godz. 9:00 do 11:00