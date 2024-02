Czy będą wyłączenia prądu 2.02 w zachodniopomorskim?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Szczecin, Osiedle Skarbówek 97 do 100. 2.02 od godz. 8:00 do 15:00

Sianów ulica Węgorzewska 3, 4, od 10 do 12, od 16 do 18, 22, 24, 26, 27 L, 27F, 27i, 27J, 27K, 27M, 30, 39, 111, 114, 650, 661/4, 661/6, 661/9, 662/16, 662/17, 662/4 , 50/1. 2.02 od godz. 8:30 do 14:30

Prostynia 1, 1A, 2, od 4 do 7, od 26 do 30, 32, 34, 1106/1, Prostynia-89/2, Prostynia-98, przep.śc. 2.02 od godz. 9:00 do 13:00

Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich 103b.

6.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Szczecińska 25a.

7.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Pyrzycka 1 do 3, 4 do 9a, 43 do 61a.

7.02 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Traugutta 73, 81, 87.

8.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Przyszłości 2 do 7, 9, 9b, 9c, 11 do 11b, 13, dz.nr 353/1.

8.02 od godz. 8:30 do 14:30

powiat policki

Trzebież, ul. Osada Leśna dz.nr 26/2, 26/3, 26/18, 26/19.

2.02 od godz. 8:00 do 15:00

Tanowo, ul. Pocztowa 78 do 83c, dz.nr 296/7, 308.

2.02 od godz. 8:00 do 15:00

Trzebież, ul. Osadników 29a, 29b, 31, 33 do 35a, 41 do 45, Polna 25, 27, 29, 38 wzwyż.

5.02 od godz. 8:30 do 14:30