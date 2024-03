Czy będą wyłączenia prądu 17.03 w zachodniopomorskim?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Szczecin

Szczecin, ul. Libelta 83 do 85, 87, 88.

18.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Kaszubska 56, 57.

18.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Studzienna dz.nr 19, ul. Retry 7 do 8c.

18.03 od godz. 8:00 do 16:00

Szczecin, ul. Juranda 5 do 8, 24 do 26, dz.nr 109.

18.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Stołczyńska 128, odbiorcy zasilani ze złącza nr 08871.

19.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Twarda 4, 4a, 5, 5a.

20.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Paderewskiego 1 do 6, 9, 9a, Libelta 1 do 14, 90 do 103, Okrzei 4a, 5a.

20.03 od godz. 8:00 do 16:00