Czy będą wyłączenia prądu 15.09 w zachodniopomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat drawski

Borne 102, Jutrosin 10, 11.

15.09 od godz. 9:00 do 13:00

powiat kołobrzeski

Robuń 1, 1a, od 2 do 5, 5A, od 6 do 8, 10, 10A, 11, 12, 12a, 12A, 12B, 12C, od 13 do 17, 17A, 17B, od 19 do 23, 23b, 24, 24a, od 25 do 29, 31, 32, 32 A, 32A, 32B, od 34 do 40, 42, 45, 45B, od 46 do 48, od 50 do 58, 58B, od 59 do 66, 69, 186, 104, 108/3, 115/4, 122/5, 125/1, 169, 180/1, 186/1, 186/2, 187/6, 197, 20, 237, 243, 28, 29/3, 290/3, 298/6, 3, 317, 33, 38, 4, 44, 47/12, 5, 55, 59, 7, Robuń-318, Wartkowo , 61, STACJA 584.

15.09 od godz. 8:00 do 14:00