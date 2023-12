Czy będą wyłączenia prądu 14.12 w zachodniopomorskim?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (14.12 11:05) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat świdwiński

Smardzko 24, 25, od 27 do 29, od 32 do 39.

14.12 od godz. 8:00 do 14:00

powiat koszaliński

Kościernica , 4/1, Sowinko 25, 25A, 26, 27, od 29 do 31, 83/5.

14.12 od godz. 8:00 do 14:00

Rzepkowo od 1 do 3, 3A, 4, 5 B, 5A, 5B, 5C, od 6 do 11, 13, 14, 16, od 18 do 22, 22A, od 23 do 25, 25/2, 26, 27, 1/5.

14.12 od godz. 8:00 do 15:00

powiat sławieński

Kanin od 13 do 17, 17/A, 17A, 19, 36, 72, 78, 79.

14.12 od godz. 8:00 do 14:00

powiat szczecinecki

Parsęcko od 1 do 5, 5A, 6, 7B, 7C, 7J, 8, 8A, 9, 10, 10H, 10I, 10K, 10L, 11, 11A, 11B, od 12 do 15, 15 A, 15A, od 16 do 18, 18 B, 18A, od 19 do 26, 28, 0101-305/3, 263, 295/28, 454, 459/17, 460/2, Parsęcko-255/1, Parsęcko-295/12, Parsęcko-295/16, Parsęcko-295/17, Parsęcko-295/18, Parsęcko-295/34, Parsęcko-297/3, Parsęcko-299/2, Parsęcko-303/6, Parsęcko-303/8, Parsęcko-309, Parsęcko-459/20, Parsęcko-756.

14.12 od godz. 9:00 do 12:00