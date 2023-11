Czy będą wyłączenia prądu 14.11 w zachodniopomorskim?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Rogowo od 12 do 14, 14A, od 15 do 18, 21, 22, od 24 do 27, 27A, 49, 49A, 50A, od 51 do 56, 56A, od 57 do 60, 291/2, PF1. 14.11 od godz. 8:00 do 14:00

Gajewo 1, 215/2, Grzybnica od 1 do 3, 3A, od 4 do 12, 14, 14A, od 15 do 17, 17"A", 18, 19, 21, 22, DZ. 10/16, Grzybniczka od 1 do 5, 7. 14.11 od godz. 8:30 do 14:30

Wąsosz od 2 do 5, 118/6 obr. Bobrowo, 119/1. 14.11 od godz. 9:00 do 13:00

Krytno 1, 2, 2A, 2B, od 3 do 6, 6A, od 7 do 11, 12A, 12B, 13, od 15 do 19, 21, 21A, 22, 23, od 25 do 29, 31, 158 (GPO), 169/7, 170, 28, 31/4, 33, Krytno-173, Sowinko od 1 do 4, 4B, 5, 52/1. 14.11 od godz. 8:00 do 14:00

Darżewo od 1 do 4, 11, ., Wilczogóra od 1 do 3, 3/1, 4, 5, 5 A, 6.

14.11 od godz. 8:30 do 14:30

powiat sławieński

Białęciniec 16, Białęcino 17, Podgórki od 1 do 4, od 7 do 10, od 12 do 14, 16, 17, 17A, od 18 do 23, 23A, od 24 do 33, 189/40, 189/60, 191/7, 191/8.

14.11 od godz. 9:00 do 15:00

powiat szczecinecki

Wilcze Laski od 7 do 12, od 15 do 22, 22 B, od 23 do 27, 29, 30, 31A, od 32 do 48, od 50 do 54, od 56 do 64, 65A, 74, 75, 78, 78A, 79, 80A, 81, 243, 62/3, Wilcze Laski-104/2, Wilcze Laski-106/1, Wilcze Laski-248/3, Wilcze Laski-252, Wilcze Laski-306, Wilcze Laski-331/25, Wilcze Laski-331/17, Wilcze Laski-340/7, Wilcze Laski-349, Wilcze Laski-378/2, Wilcze Laski-95/1, Wilcze Laski-97/2, Wilcze Laski-97/3, Wilcze Laski-97/4, Wilcze Laski-97/5, Wilcze Laski-97/7.

14.11 od godz. 9:00 do 14:00