Czy będą wyłączenia prądu 13.05 w zachodniopomorskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat koszaliński

Dargiń.

od 5.12 godz. 17:04 do 13.05 godz. 5:15

Mścice ulice Dworcowa , 262/47, Gerberowa 8, Koszalińska 1A, 1B, 1K, 3, 4, od 6 do 8, od 10 do 12, 16, 18, 18A, 228/36, DZ. 228/16, Rzemieślnicza od 1 do 7, Zalesie 1, 2, od 4 do 6, 6A, od 9 do 11, 11A, 14, 15, 17, 18, 22, 22B, 24, 26, 28, 178/8, 726/5 , 0018-228/39, 228/9, 285/2, dz. 228/22, DZ. 228/28.

13.05 od godz. 8:00 do 15:00

Karnieszewice 1, 1A, od 2 do 5, 7, 8, 8A, 9, 10, 10A, 11, 13, 14, 15A, od 16 do 20, 20A, 20B, 21, 22, 22 B, 23A, od 25 do 28, 28A, od 30 do 34, 36, 37, od 39 do 42, 42/3, 42A, 43, 44, 44A, 45, 45A, 45B, 45C, od 46 do 48, 59, 136/4, 155, 165/1, 182/3, 21/11, BUDYNEK GOSP., 21/9, 28/1, 489/1, Płonka 1, 2, 0034-108, Siecieminek 1, Trawica 8, 8A, 9, 10, 10A, 10C, 11.

13.05 od godz. 8:00 do 14:00