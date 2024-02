Czy będą wyłączenia prądu 13.02 w zachodniopomorskim?

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (13.02 0:04) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Gryfino, ul. Lema 69, 71, 72, 74, 76, Reymonta 43, Jana Pawła II dz.nr 206/14, 206/15, 206/18, 206/19, 206/24, 206/27, 206/28, 206/31. 15.02 od godz. 8:00 do 14:00

Komorówko, dz.nr 26, 27/2 15.02 od godz. 8:00 do 15:00

Gryfino, ul. Grunwaldzka 3a. 14.02 od godz. 8:00 do 14:00

Nowe Czarnowo, 9a do16c, 22 do 29, dz.nr 103/4, 61/2, 217, świetlica wiejska. 13.02 od godz. 8:00 do 13:00

odbiorcy zasilani ze stacji Brzozowo KSZR nr 9767908 14.02 od godz. 9:00 do 14:00

Kliniska Wielkie ul. Rzemieślnicza nr 4, 6, 6a,,16, działka nr 190/1 13.02 od godz. 9:00 do 13:00

Babin działki 71/11 i 71/3, 13.02 od godz. 8:00 do 10:00

Siadło Dolne, ul. Oliwki dz.nr 122/2, 122/20 do 122/29. 21.02 od godz. 8:00 do 15:00

Police, ul. Nadbrzeżna 1b, dz.nr 89/5. 16.02 od godz. 8:00 do 15:00

Stobno, 7b do 24. 14.02 od godz. 8:30 do 14:30

Nowe Warpno, ul. Słoneczna 40, dz.nr 949. 13.02 od godz. 8:00 do 15:00

miejscowość Wisławie numer 12, 15, 13, 16, 37. 19.02 od godz. 8:45 do 14:00

Nowogard ul. Chopina nr 68E, 74A do 74G 15.02 od godz. 9:00 do 14:00

Żółwia Błoć : 45 H, 45I, 45N, 45m, 45P

22.02 od godz. 8:30 do 11:00

Maszewo ulica Sportowa nr. 10a, i Szkolna 10, wieża EMITEL i TP TELTECH.

23.02 od godz. 9:00 do 14:00

Kliniska: ul. Szczecińska 8 D, ul. Słoneczna 1a/18, ul. Słoneczna działka nr 259/18.

23.02 od godz. 10:00 do 12:00

Szczecin

Szczecin, ul. Jagiellońska 57, 57a, nadajnik GSM, odbiorcy zasilani ze złącza nr 25812.

13.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Agawowa 6, 8, 9, dz.nr 59/7, 59/8, 60, 64/4, 67/2 do 67/4, 68/2.

13.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Modra dz.nr 13/4, odbiorcy zasilani ze złącza nr 18753.

13.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Zamknięta 2 do 4, 6, 10 do 16 parzyste.

13.02 od godz. 8:30 do 14:30