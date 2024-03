Czy będą wyłączenia prądu 12.03 w zachodniopomorskim?

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Glinna nr 7, 7a, 7b, 8, 24 garaże, 30, dz.nr 18, Gliniec nr 1, 3/1, 3/2, 3B, Ogród Dendrologiczny, Cmentarz Niemiecki, Leśniczówka, dz.nr 210/1. 18.03 od godz. 8:00 do 15:00

Żelechowo 14.03 od godz. 9:00 do 14:00

Chojna ul. Sportowa 1, 3 13.03 od godz. 9:00 do 12:00

Białęgi 12.03 od godz. 8:00 do 14:00

Kurów, 28d, 29a, 29e, dz.nr 47/72, 47/88, 47/89, 47/98, 47/99, 47/100, 518/1. 15.03 od godz. 8:00 do 15:00

Tatynia, nr 9 do 16a, dz.nr 48/4, 86/3, ul. Jasienicka 11, dz.nr 338, przepompownia P3, elektrownia wodna, odbiorcy zasilani ze złącza nr 45622. 14.03 od godz. 8:30 do 14:30

Przęsocin, ul. Kościelna 9, 12A, Centralna 20 do 29, dz.nr 331/4, 474/7, 859/3, Cicha 4, dz.nr 859/2. 12.03 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łobeski

Łobez Rolna 23

12.03 od godz. 8:00 do 12:00

Łobez ul. Rolna CPN

12.03 od godz. 11:00 do 14:30

Cieszyno dz. nr 169/13

13.03 od godz. 9:00 do 11:00

Szczecin

Szczecin, ul. Inowrocławska 3, 4, garaże.

12.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Ostoi Zagórskiego 2, Szosa Polska przepompownia, odbiorcy zasilani ze złącza nr 10161, Zdrojownia.

13.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Szczawiowa dz.nr 3/29, 3/59, 3/69.

13.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, Łukasińskiego 6a, 6b, 6g, 6h, 8a, 8b, 8c.

13.03 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Pasieczna 2 do 12, dz.nr 65/2, 65/3, Rymarska 46 do 74 parzyste.

13.03 od godz. 8:30 do 14:30