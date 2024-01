Czy będą wyłączenia prądu 12.01 w zachodniopomorskim?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat sławieński

Grabowo 1, 2, 2A, od 3 do 5, od 7 do 23, od 25 do 27, 27A, 27B, 28, 174, 179/3, 179/4, DZ. 117/2, Pękanino 27, 28, 28A, 30, 31, 34G, 35, 36, 36A, 36B, 37, 37/3, od 38 do 41, od 43 do 48, 48A, 49, 49A, 50, od 52 do 56, 225/1, 242/3, 233, 505, Uniedrożyn 1, 2, 16/1.

1.12 od godz. 8:00 do 12:00

powiat koszaliński

Rzepkowo od 1 do 3, 3A, 4, 5 B, 5A, 5B, 5C, od 6 do 11, 13, 14, 16, od 18 do 22, 22A, od 23 do 25, 25/2, 26, 27, 1/5.

1.12 od godz. 8:00 do 12:00

Grabówko 1, 2, od 4 do 7, 9, 10A, od 11 do 20, 20A, od 22 do 26, 26A, od 27 do 32, 40, 0222 Grabówko-16/3, 24/2, Grabówko-5/4.

1.12 od godz. 8:00 do 12:00