Czy będą wyłączenia prądu 11.03 w zachodniopomorskim?

Gdzie obecnie (11.03 13:05) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Bogusławie 11 11.03 od godz. 9:00 do 14:00

Połchowo 20 11.03 od godz. 9:00 do 17:00

Szczecin, ul. Szosa Polska 88, 90, 94, dz.nr 182. 11.03 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Metalowa 62g, 63, 63a sklep, dz.nr 3/14 parking. 11.03 od godz. 8:00 do 15:00

Grzędzice ul Miodowa numery 1, 3, 5 11.03 od godz. 8:00 do 14:00

Wełtyń, ul. Polna dz.nr 83/1, 83/2, 322/3, 347. 11.03 od godz. 8:00 do 15:00

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Cieszyno, Kunowo, Lekowo. 3.11 od godz. 11:58 do 14:00

Przęsocin, ul. Kościelna 9, 12A, Centralna 20 do 29, dz.nr 331/4, 474/7, 859/3, Cicha 4, dz.nr 859/2. 12.03 od godz. 8:00 do 15:00

Cieszyno dz. nr 169/13 13.03 od godz. 9:00 do 11:00

Łobez ul. Rolna CPN 12.03 od godz. 11:00 do 14:30

Łobez Rolna 23 12.03 od godz. 8:00 do 12:00

Brodźce, Brzeźno, Dalęcinko, Dobrogoszcz, Krasnobrzeg, Nowe Gonne. 3.11 od godz. 9:00 do 14:00

Siemyśl ulica Ogrodowa , 440/2 13, 16, 232/5, 440/3, 441/5. 3.11 od godz. 8:00 do 14:00

Drozdowo od 14 do 18. 3.11 od godz. 8:00 do 14:00

Grzybowo ulica Borkowska 9. 3.11 od godz. 8:00 do 14:00

Cieszyno od 1 do 19, 51/2, Kunowo 1, 2. 3.11 od godz. 8:30 do 13:30

Tatynia, nr 9 do 16a, dz.nr 48/4, 86/3, ul. Jasienicka 11, dz.nr 338, przepompownia P3, elektrownia wodna, odbiorcy zasilani ze złącza nr 45622.

14.03 od godz. 8:30 do 14:30

Kurów, 28d, 29a, 29e, dz.nr 47/72, 47/88, 47/89, 47/98, 47/99, 47/100, 518/1.

15.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin

Szczecin, ul. Inowrocławska 3, 4, garaże.

12.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, Osiedle Kasztanowe 74a do 74g, 85 kościół.

13.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Szczawiowa dz.nr 3/29, 3/59, 3/69.

13.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Ostoi Zagórskiego 2, Szosa Polska przepompownia, odbiorcy zasilani ze złącza nr 10161, Zdrojownia.

13.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Pasieczna 2 do 12, dz.nr 65/2, 65/3, Rymarska 46 do 74 parzyste.

13.03 od godz. 8:30 do 14:30