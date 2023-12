Czy będą braki prądu 7.12 w zachodniopomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (7.12 9:04) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat pyrzycki

Krzemlin od nr 1 do 8 i 30 do 39D, Krzemlin PGR, Krzemlin 17A do18A, 23A, 23B, Działka 66/1, 66/3; Krzemlin Antena GSM

7.12 od godz. 7:45 do 14:30

Szczecin

Szczecin, ul. Liściasta 3a, 3b.

7.12 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Osiedleńcza 5 do 7/3.

7.12 od godz. 8:00 do 15:00

powiat policki

Siadło Dolne, ul. Róży Wiatrów 1a, 6, dz.nr 81/8, 205/4, 205/5, 205/10.

7.12 od godz. 8:00 do 15:00

powiat gryfiński

Gryfino ul. Mieszka I-go nr 1 do 17 nieparzyste, 24 do 30 parzyste, 36, 38, garaże, Podgórna 4, Łużycka 63, Witosa 2, 4 do 8.

7.12 od godz. 8:00 do 10:30