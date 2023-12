Czy będą braki prądu 5.12 w zachodniopomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Szczecin, ul. Ku Słońcu 43 do 49. 11.12 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Osiedleńcza 5 do 7/3. 7.12 od godz. 8:00 do 15:00

Załom, ul. Lubczyńska 37a do 37g, dz.nr 147/25. 6.12 od godz. 8:00 do 15:30

Gryfino ul. Mieszka I-go nr 1 do 17 nieparzyste, 24 do 30 parzyste, 36, 38, garaże, Podgórna 4, Łużycka 63, Witosa 2, 4 do 8.

7.12 od godz. 8:00 do 10:30