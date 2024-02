Czy będą braki prądu 4.02 w zachodniopomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat sławieński

Kosierzewo.

2.04 od godz. 10:19 do 12:30

Dybowo, Kwasowo.

2.04 od godz. 10:19 do 12:30

Szczecin

Szczecin, ul. Młyńska dz.nr 8, odbiorcy zasilani ze złącza nr 0114170.

5.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich 103b.

6.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Szczecińska 25a.

7.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Pyrzycka 1 do 3, 4 do 9a, 43 do 61a.

7.02 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Traugutta 73, 81, 87.

8.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Przyszłości 2 do 7, 9, 9b, 9c, 11 do 11b, 13, dz.nr 353/1.

8.02 od godz. 8:30 do 14:30