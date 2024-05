Czy będą braki prądu 29.05 w zachodniopomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (29.05 10:04) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat łobeski

Ugory od 1 do 4, 4A, 4C, 5, 6, 7 A, od 8 do 12, 12A, 101/4, 101/6, 38, 80/1, 84/3, 94.

29.05 od godz. 10:00 do 13:00

powiat białogardzki

Redlino od 18 do 27, od 29 do 36, 51, 52, 54a, 407/2, 509/3.

29.05 od godz. 8:00 do 15:00

powiat drawski

Stare Worowo 1, 1A, 1B, 1C, 2, od 4 do 6, 7A, 7B, 8, 11, od 13 do 15, od 17 do 19, 19A, od 20 do 23, 25, 140, Stare Worowo-144.

29.05 od godz. 8:30 do 14:30

powiat koszaliński

Kurozwęcz od 1 do 6, 6/5, od 7 do 13, 13A, od 14 do 16, 10, 52/21, 52/22, dz. 43/43, Sieranie od 1 do 4, 4A, od 5 do 7, 7/6, 7A, 8, 11, 11A, 12, 12/1, 13, 15, 16A, 16B, 147, 0076-144/13, 134/7, 147/8, Zegrze Pomorskie 1, 2, 2A, 3, 4, 4A, od 5 do 7, 7A, od 8 do 10, 10A, 11, 12, 12A, 13, 13A, od 16 do 20, 20/3, od 21 do 23, 23/1, 24, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, od 26 do 31, 31B, 31C, 32, 32a, 32A, 32B, 33, 34, od 36 do 39, 113/17, 114, 118/30, 118/8, 43/43, 53/4, 63,64, DZ. 118/35.

29.05 od godz. 9:00 do 15:00