Czy będą braki prądu 28.11 w zachodniopomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Gdzie obecnie (28.11 10:04) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat świdwiński

Słonowice.

28.11 od godz. 2:52 do 11:00

powiat białogardzki

Czarnowęsy 29, 41/6, Nawino od 5 do 14, 20, 21, 24, 27, 30, 31.

28.11 od godz. 8:00 do 14:00

Stare Dębno 1, 1A, od 2 do 6, 9A, 38.

28.11 od godz. 8:00 do 14:00

powiat drawski

Suliszewo 16, od 23 do 34, 86, Suliszewo-112/2.

28.11 od godz. 9:00 do 13:00

powiat kołobrzeski

Bardy 29, 30, 169, Dębogard 1, 1B, 2, od 4 do 7, 9, od 11 do 13, 16, od 18 do 30, 40, 117/1, 11, 117/1, 118, 121, 124, 128, 20, 27, 29/1, 39/1, 40/3 (GPO), 59, 78, 83, 82, Pustary 2, 2E, 3, 3A, 4, 4B, 4C, od 5 do 20, 20A, 20B, 20C, 10/8, 187/1, 23, 304, 305, 306, 309, 4/47, 4/50, 4/65,4/32 , 4/84, 5/1, 9/16, 9/25, 9/30, 9/62, dz. 4/45, 10/12.

28.11 od godz. 8:00 do 14:00