Czy będą braki prądu 25.01 w zachodniopomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (25.01 16:03) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Szczecin, ul. Ku Słońcu 43 do 49. 26.01 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Ranowska 2a, 4, 5, dz.nr 74/1, Jana z Czarnolasu 2a.

26.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Dzielnicowa 39 do 45 nieparzyste.

26.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Sąsiedzka 16, krótkotrwałe zaniki zasilania.

29.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Anny Marii 3, Joanny 5, Inspektorowa dz.nr 23/11.

29.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Dubois 1, 3, stacja ładowania pojazdów.

30.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Budziszyńska 25 do 25b, 29 do 30b.

31.01 od godz. 8:30 do 15:00

Szczecin, ul. Somosierry 47b, 47c.

1.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Somosierry 5, 6e, 6f, 7, 7a, 47, 47a, 48 do 53, Wybickiego 3, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 do 28 parzyste, Łukasińskiego 25b, Kozietulskiego 6, 8, 14 do 30 parzyste.

1.02 od godz. 8:00 do 15:00