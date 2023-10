Czy będą braki prądu 23.10 w zachodniopomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat świdwiński

Sławoborze ulice Krzyżowa 4, 10, 22, 590/7, Leśna 2, 3, 4A, 5, 7, 10, 590/19.

23.10 od godz. 8:00 do 14:00

powiat kołobrzeski

Budzistowo ulice Kasztelańska 1, 1C, od 2 do 7, 7B, 7C, 8, 9, 9A, od 10 do 21, 21A, od 22 do 29, 31, 32, 34, 37, 101, 111, Kołobrzeska 21, 21B, 22, 23, 23A, 23B, 23D, od 24 do 31, 168, 1/304, Lipowa 5, 13, Słoneczna 3, od 5 do 15, od 17 do 24, 26, 28, 30, 32 30, 1/169.

23.10 od godz. 8:00 do 14:00

powiat sławieński

Słowino 1, 1C, 2, 3, 3A, 3E, 4, 8, 14, 16, 17, 17A, od 18 do 20, 20"A", 20A, 22, od 24 do 29, 29A, od 30 do 36, od 38 do 40, od 42 do 45, 47, od 49 do 52, od 54 do 57, 57A, od 58 do 64, od 66 do 70, od 73 do 75, 79, 80, 80A, od 81 do 84, 84"B", 84A, od 85 do 90, 483, II, 348, 349, 361/4, 378, 395/1, 455/10, 455/5, 456/2, 494/5, 556, 565, 567, 592/2, 593/2, 597/3, 598, 604/2, 604/3, 95/1, DZ. 494/4, Słowino-417/3, Sulimice .

23.10 od godz. 8:00 do 12:00