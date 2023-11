Czy będą braki prądu 22.11 w zachodniopomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Gdzie obecnie (22.11 16:13) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Szczecin, ul. Kolejowa 1 do 11, Nad Odrą 6, 18. 22.11 od godz. 8:00 do 17:00

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Szczecin, ul. Santocka dz.nr 8/2, Witkiewicza 41d, kiosk. 24.11 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Świętego Stanisława Kostki 1f, dz.nr 25, 34, Wieniawskiego 31. 23.11 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Kręta 11 13. 23.11 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Świętego Stanisława Kostki 1 do 1i, 13a, 14, 15, Wieniawskiego 6, 9, Poniatowskiego 5. 23.11 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Jasienicy dz.nr 20/18, garaże, odbiorcy zasilani ze złącza nr 0113187 oraz 013188. 23.11 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Rybacka Książnica Pomorska.

24.11 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Cietrzewia 24 do 29.

24.11 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Deszczowa 2c do 23, Senna 4, Mokradłowa 1 do 43, Truskawkowa.

27.11 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Marlicza 26d do 26f, Benesza 26d do 26f.

29.11 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Na Stoku 121, 123, 129.

29.11 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Grodzka 23, 38, 40, Kurkowa 1.

29.11 od godz. 8:30 do 13:30

Załom, ul. Parkowa 9a, dz.nr 221/42, 221/245.

29.11 od godz. 9:00 do 14:00

powiat kamieński

Międzyzdroje ulica Mickiewicza, Rybacka.

23.11 od godz. 8:30 do 13:30