Czy będą braki prądu 22.05 w zachodniopomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w zachodniopomorskim 22.05? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 22.05 w zachodniopomorskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w zachodniopomorskim.

Gdzie obecnie (22.05 10:04) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat białogardzki Czarnowęsy , 20/5, 20/7.

22.05 od godz. 8:00 do 16:00 powiat drawski Drahimek 9, 462/249, Stare Drawsko 36.

22.05 od godz. 8:30 do 13:30 Linowno .

22.05 od godz. 9:00 do 14:00 powiat koszaliński Stare Bielice 97, 100.

22.05 od godz. 8:30 do 14:30 Konikowo ulice Biedronki 2, 3, 5, 11, od 14 do 16, 140, 531/16, 531/22, Motyli 4, 6, Przyjaciół 24, Wierzbowa 8 1, 9, 17A, 31, 32, 33A, 33E, 33M, 34, 34a, 35, 35B, 35C, 35D, 35E, 35H, 35j, 35R, 35T, 67U, 102, 0069-100/13, 0069-101/17, 100/12, 101/10, 101/14, 101/15, 101/18, 106/1, 216/12, 225/17, 531/10, 531/11, 531/4, 531/8.

22.05 od godz. 8:30 do 10:30

powiat sławieński Jarosławiec ulica Za Lasem , 92/23.

22.05 od godz. 8:00 do 14:00 Jarosławiec ulica Jałowcowa , Jarosławiec-17/12.

22.05 od godz. 8:00 do 14:00 Kwasowo 58.

22.05 od godz. 8:00 do 14:00 powiat szczecinecki Gwiazdowo , Nowe Koprzywno 9.

22.05 od godz. 7:00 do 11:00 Nosibądy od 1 do 3.

22.05 od godz. 9:00 do 14:00 powiat wałecki Przelewice od numeru 33a do numeru 37a

22.05 od godz. 8:00 do 14:30 powiat policki Będargowo 20.

22.05 od godz. 8:00 do 15:00 Siadło Dolne 6 do 26a, przepompownia, dz.nr 75/7, 75/8, 105/1, 422.

22.05 od godz. 8:00 do 14:00 powiat stargardzki Stargard ulica Garncarska 2, 4 oraz działka 129/5 (Sklep na rogu ulicy Kuśnierzy/ Garncarska

22.05 od godz. 8:00 do 14:00

Grzędzice ul Radości działka numer 383/21

22.05 od godz. 9:00 do 15:00 Szczecin Szczecin, ul. Piesza 6.

22.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Kamienna 25a do 25e.

22.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Orna 1, 3, dz.nr 22/1, 22/7, 22/8.

22.05 od godz. 8:30 do 15:00 powiat goleniowski Maciejewo 13B (dz. 10/6), 13, 13a, Firma Handlowa Mar - Pol (dz. 10/4), 3 - Gospodarstwo Rolne, oświetlenie uliczne, T-Mobile Polska Spółka Akcyjna - wieża telefonii komórkowej, Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. oczyszczalnia ścieków, 4, 12, 5, 11, 6, 10, 9, 8, 7, 18, kościół, Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. - hydrofornia, 16a, 16b, 14, 15, 2,

22.05 od godz. 9:00 do 14:00 Nowogard ul. Topolowa nr : 7, 11, 13, 8,10, 15, 13, 17, 16

22.05 od godz. 9:00 do 13:00

powiat kamieński Buniewice działki nr 1/114, 1/113, 1/277

22.05 od godz. 9:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat koszaliński Nowe Bielice ulice Klonowa 39, 59, Konwalii 23, Krokusów 2, 3, 9, 13, 15, 19, 23, 27, 42, 0044-31/19, Kwiatowa 5, od 8 do 11, 19, 20, 37, 106, Lawendowa 2, 4, 8, 10, 11, 21, 29, 0044-31/44, 0044-31/46, 0044-31/45, Makowa 2, 3, 5, 7, 8, od 10 do 13, 15, 17, 19, 21, 27, 36, 47, Mieczyków 1, 5, 7, 10, 11, 13, od 17 do 19, 21, 23, 27, 29, 48B, 53A, 158/31, Stokrotek 18 20E, 22A, 23A, 26A, 27C, 27d, 30A, 31F, 32"A", 46 A, 46A, 46A-8, 46B, 46B-1, 46C, 46C-1, 46C-7, 46C-9, 48c-1, 48D, 48ł, 53D, 53L, 53N, 53o, 54, 54A, 54D, 54E, 54F, 54K, 55A, 55C, 55E, 55G, 55R, 56A, 56B, 0044-32/62, 157/7, 31/41, 31/51, 31/59, 31/67, 32/45, 32/50, 36/2, 36/66, DZ. 154/2, DZ. 31/35.

22.05 od godz. 10:30 do 12:30

powiat szczecinecki Przybkowo od 1 do 3, 5, 5A, 6, 8, 10, 11, od 13 do 21, 24, 25, 3/13, 31/2, 8/6, Przybkowo-4/7.

22.05 od godz. 10:30 do 11:30 Gwiazdowo , Luboradza od 2 do 4, 6, 7, 273, 273/7, dz. 273/11, Nowe Koprzywno 9, Parchlino od 2 do 11, 13, 14, 2/35, Parchlino-2/8.

22.05 od godz. 11:00 do 15:00 Szczecin Szczecin, ul. Harnasiów 20.

23.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Miodowa dz.nr 22/19.

23.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Nocznickiego 41, 42, Firlika 15.

24.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Thugutta 6, 6e, 6f, 8.

24.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Okulickiego 14 do 40 parzyste.

24.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, aleja Wyzwolenia 77, 77 oficyna, 77a, garaże, dz.nr 4/5.

24.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Kurza 13, 14, przepompownia.

27.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Słowackiego fontanna Rusałka.

28.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Władysława IV 9c.

28.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Sowia 43, 45 , 47, Kozia 3.

28.05 od godz. 8:30 do 14:30 Szczecin, ul. Nehringa 60c, dz.nr 8/20.

29.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Średnia 15, 16, Ziemska 17, 19, 21, 23, dz.nr 242, 245, 268/1, 268/6.

29.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Harnasiów 4i, 4j, Samborska dz.nr 7/10, 7/11.

29.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Maciejowicka 2 do 8 parzyste, Kosynierów 1 do 6.

29.05 od godz. 8:30 do 14:30

powiat gryfiński Klępicz

23.05 od godz. 8:00 do 16:00 Nieznań, nr 1a do 5/2, hydrofornia, dz.nr 42/4.

24.05 od godz. 8:00 do 15:00 Cedynia działki numer: 47/80 do 47/86.

24.05 od godz. 9:00 do 14:00 Mętno działka numer 55/3

27.05 od godz. 8:00 do 14:00 Żelechowo Jezioro działki nr 408/12, 408/13, 408/15, 408/16

27.05 od godz. 12:00 do 15:00 Dębogóra Oś. Mieszkaniowe działki nr od 23/61 do 23/70

28.05 od godz. 9:00 do 12:00 Lubanowo działka 323/41

28.05 od godz. 9:30 do 14:00 Krzywin odbiorcy ul Polna działka 906/1

28.05 od godz. 12:00 do 15:00 powiat policki Trzebież, ul. Kościuszki 13, 13a, 13b, 13m.

23.05 od godz. 8:00 do 15:00 Warzymice, dz.nr 213/5.

24.05 od godz. 8:00 do 15:00

Przecław, al. Kasztanowa 25, dz.nr 5/49, 5/75.

28.05 od godz. 8:00 do 15:00 powiat wałecki Przelewice od numeru 33a do numeru 37a

23.05 od godz. 8:00 do 14:30 powiat kamieński Sierosław od 36a do 36i oraz od 60 do 154

23.05 od godz. 8:30 do 12:30 Borzysław działki nr 110/3 ,110/5 , 111/5 , 111/6 111/11

23.05 od godz. 9:00 do 14:00 Wrzosowo 52a

24.05 od godz. 9:00 do 14:00 powiat stargardzki Poczernin nr: 66ZA, 66ZB, 66ZE, 66ZT, 66ZU, 66ZF, 66ZG, 66ZL, 66ZJ, 66ZK, 66F, 66FA, 66G, 66GA

23.05 od godz. 8:30 do 14:00

powiat pyrzycki Pyrzyce ul. Nad Potokiem 13 E-J ,15 C-F

27.05 od godz. 9:30 do 14:00 powiat goleniowski Kępy Lubczyńskie 2A

28.05 od godz. 8:00 do 14:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

