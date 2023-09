Czy będą braki prądu 21.09 w zachodniopomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Gleźnowo 1, 2, od 4 do 8, od 11 do 16, 18, 20, od 22 do 26, 29, 29A, 30, od 32 do 36, 38, 39, od 41 do 48, od 50 do 52, 139/25, 139/29, 139/30, 139/37, 139/41, 143/2, 146/6, 159/1, 159/4, 172/2, 175/7, 193/10, 193/23, 196/2, 212/4, 229/2, 232/1, 296, 45, 45/6, 46/21, 49/9/6, 68/7, Gleźnowo-176/3, Gleźnowo-232/9, Gleźnówko od 1 do 6, 7 D, 7A, 7B, 8, 8A, 9, 10, 10A, od 11 do 18, 20, 21, 21A, 23, 24, 205/3, 229/10, 246/6. 21.09 od godz. 8:00 do 16:00

Bardy 1, 2, 2O, od 3 do 14, 14C, od 15 do 19, 19a, 20, od 22 do 25, 29/7, 125/2. 21.09 od godz. 8:00 do 14:00

Lekowo od 36 do 39, 39/1, od 40 do 42, 42/2, 43, 45, 47, 48. 21.09 od godz. 8:00 do 14:00

powiat koszaliński

Bielkowo 1, 1A, 2, 2A, od 3 do 6, od 8 do 13, 13a, 13b, 15, 16, 16A, 17, 18, 18B, od 20 do 31, 31/A, 31B, od 32 do 36, 37A, od 39 do 44, 46, 47, 49, 123/3, 15/8, 225/8, 237, 26b, 69/4, 75/1.

21.09 od godz. 8:00 do 16:00

Niekłonice 1A.

21.09 od godz. 8:00 do 14:00

Błotko 1, 2, Łozice-Cegielnia od 1 do 4, od 6 do 9, 145/2, Stare Łozice 3, 4, 6, 8.

21.09 od godz. 12:00 do 15:00