Czy będą braki prądu 20.11 w zachodniopomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Gdzie obecnie (20.11 8:14) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat szczecinecki

Glewo, Nosibądy, Wielanowo.

od 19.11 godz. 18:08 do 20.11 godz. 8:15

powiat białogardzki

Tychowo ulica Połczyńska 1, 2, od 4 do 6.

20.11 od godz. 8:00 do 10:00

Kikowo od 1 do 3, 3A, od 4 do 8, 8/5, od 10 do 15, 15/3, 16, 15/6, 27/4, Krosinko od 1 do 4, 4A, 5, 6, 6a, 7, 7A, od 8 do 10, 2/19.

20.11 od godz. 8:00 do 10:00

powiat kołobrzeski

Gościno ulice Brylantowa od 1 do 3, 3A, od 4 do 6, Rubinowa 6, 7, Szafirowa 10, od 12 do 17, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 952.

20.11 od godz. 8:00 do 14:00