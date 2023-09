Czy będą braki prądu 20.09 w zachodniopomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat świdwiński

Lekowo 41a, 44, 44a, 44A, 44B, 44C.

20.09 od godz. 8:00 do 14:00

powiat kołobrzeski

Pustary 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20A, 20B, 20C, 4/47, 4/50, 4/65,4/32 .

20.09 od godz. 8:00 do 14:00

powiat koszaliński

Stare Bielice 210A, 211A.

20.09 od godz. 8:00 do 14:00

Niekłonice 170, 102/2, 102/3.

20.09 od godz. 8:00 do 14:00

Dworzysko od 1 do 6, Ujazd 1, 2, od 4 do 11, od 13 do 15, od 17 do 19.

20.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat szczecinecki

Miękowo 1A, 2, 2A, 3, 4, 4A, od 5 do 13, 13A, 13B, od 14 do 16, 0113-190, 0113-418/6, 377/5, Turowo-379/2, Turowo 6.

20.09 od godz. 9:00 do 13:00