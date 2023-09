Czy będą braki prądu 18.09 w zachodniopomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat świdwiński

Cieszeniewo 47, 48, 50, 50A, 29/8.

18.09 od godz. 9:00 do 11:00

powiat drawski

Jutrosin 13.

18.09 od godz. 9:00 do 13:00

powiat kołobrzeski

Miechęcino 19, 20, 13/2, 16, Włościbórz 20.

18.09 od godz. 8:00 do 14:00

powiat koszaliński

Dziupla 1, Nowe Łozice 3, 4, 5 A, od 7 do 10, od 12 do 14, dz. 56.

18.09 od godz. 8:00 do 15:00