Czy będą braki prądu 17.08 w zachodniopomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Gdzie obecnie (17.08 9:07) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat białogardzki

Lulewiczki, Pękaninko, Pękanino, Żelimucha.

od 16.08 godz. 1:39 do 17.08 godz. 9:45

Poczernino.

od 16.08 godz. 6:12 do 17.08 godz. 10:45

Nowe Dębno 1.

17.08 od godz. 8:00 do 14:00

powiat świdwiński

Niebórz, Nielep, Polakowo.

od 16.08 godz. 1:27 do 17.08 godz. 11:00

Jastrzębniki.

od 16.08 godz. 9:56 do 17.08 godz. 9:45

Gola Dolna, Gola Górna, Oparzno, Stary Przybysław.

17.08 od godz. 7:59 do 10:00

powiat kołobrzeski

Ustronie Morskie ulice Górna 29a, 29b, 29c, 29d, 451, 453, Letnia , 1014, 1018, 1022, Polna 375.

17.08 od godz. 8:00 do 12:00

powiat koszaliński

Rochowo od 4 do 9, WIES, Warblewo od 1 do 6, 6A, 7, 8, od 10 do 15, 22/1.

17.08 od godz. 9:00 do 15:00