Czy będą braki prądu 15.04 w zachodniopomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat białogardzki

Słonino 1, 1B, od 2 do 10, 10A, 10B, od 11 do 13, 5/30, 5/9, Sklep.

15.04 od godz. 8:00 do 14:00

powiat kołobrzeski

Przećmino od 1 do 3, od 5 do 7, od 9 do 18, 20, 22, 22A, od 23 do 28, od 30 do 33, 33F, 41, 42, 42A, 43, 43A, 43B, 48, 110, 145, 290/1 (GPO), 46, 47, 50 (GPO), 74/11.

15.04 od godz. 8:00 do 14:00

powiat koszaliński

Barnin 5, Będzinko 15, 15A, od 16 do 22, 28 J, 336, 48/4, 57/2, 57/6, 58/8, 78, 78/1.

15.04 od godz. 8:30 do 16:30

powiat szczecinecki

Grzmiąca ulice Kolejowa od 21 do 32, 64, Spółdzielcza 14, Zaułek od 1 do 4, 6.

15.04 od godz. 9:00 do 12:00