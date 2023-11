Czy będą braki prądu 14.11 w zachodniopomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (14.11 2:11) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Wąsosz od 2 do 5, 118/6 obr. Bobrowo, 119/1. 14.11 od godz. 9:00 do 13:00

Rogowo od 12 do 14, 14A, od 15 do 18, 21, 22, od 24 do 27, 27A, 49, 49A, 50A, od 51 do 56, 56A, od 57 do 60, 291/2, PF1. 14.11 od godz. 8:00 do 14:00

powiat koszaliński

Mścice , 0018-727/24 - Łubniki 26.

14.11 od godz. 8:00 do 14:00

Gajewo 1, 215/2, Grzybnica od 1 do 3, 3A, od 4 do 12, 14, 14A, od 15 do 17, 17"A", 18, 19, 21, 22, DZ. 10/16, Grzybniczka od 1 do 5, 7.

14.11 od godz. 8:30 do 14:30

Krytno 1, 2, 2A, 2B, od 3 do 6, 6A, od 7 do 11, 12A, 12B, 13, od 15 do 19, 21, 21A, 22, 23, od 25 do 29, 31, 158 (GPO), 169/7, 170, 28, 31/4, 33, Krytno-173, Sowinko od 1 do 4, 4B, 5, 52/1.

14.11 od godz. 8:00 do 14:00

Darżewo od 1 do 4, 11, ., Wilczogóra od 1 do 3, 3/1, 4, 5, 5 A, 6.

14.11 od godz. 8:30 do 14:30