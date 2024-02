Czy będą braki prądu 14.02 w zachodniopomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (14.02 16:04) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat koszaliński

Dobrzyca 90, Słowienkowo od 26 do 29, 29A, od 30 do 33, 104/3, Wierzchominko 24.

14.02 od godz. 8:00 do 18:00

powiat sławieński

Pomiłowo , Warszkowo ulice Kolonia 6, 10, od 15 do 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 34A, od 35 do 37, od 40 do 43, 45, 49, 51, 53, 59, 63, 65, 67, 69A, 69b, 71, 73, 1422/17, 1422/18, 1422/19, Makowa 38, Stary Młyn 9, 11, 16, 22, 78/B, 54/2, Szkolna 21, 23, 25, 34, 44 , 108/1, 175/16, Warszkówko 27/B, 27/C, od 36 do 38, 38/A, 38/B, 39, 39F, 39H, 188/2, 191/5.

14.02 od godz. 8:00 do 17:00