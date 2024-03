Czy będą braki prądu 12.03 w zachodniopomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat świdwiński

Połczyn-Zdrój ulice Młyńska 1, 1B, 1C, 2, 2A, 2B, 3, 5, 5A, 5B, 5c, 7, 9, 11, 11c, 11C, 11D, 17, 20, GARAZ, 001-101/81, 101/16, 101/62, GARAŻ, Słoneczna 2.

3.12 od godz. 8:00 do 13:30

powiat drawski

Sulibórz 1, 4, 6.

3.12 od godz. 8:30 do 14:30

Woliczno 1, 2, 2"A", 2A, 3, 3A, od 5 do 10, 10A, DZ. 22/1, dz. nr 242.

3.12 od godz. 9:00 do 13:00

Łabędzie 94, 95, 95 a, 96, 97, 0001-Łabędzie-37/2.

3.12 od godz. 8:30 do 14:30

Złocieniec ulica Połczyńska GARAZ, garaż.

3.12 od godz. 9:00 do 13:00

powiat kołobrzeski

Drzonowo 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, od 5 do 12, 59, 60, 62, 63, 301/1, 476 488, Samowo 3, 8, 11, 13, 14, 16, Sarbia od 2 do 6, od 20 do 25, od 27 do 30, 30a, 30A, 30B, 30c, 30C, 31, 32, 33B, 34, 34A, 34b, 35, 35A, 36, 36/8, 36a, od 37 do 44, 53, 54, 54 F, 55, 55A, 55D, 55e, 56, 57, 57B, 57E, 57F, 57H, 58, 58b, 59A, 60, od 63 do 66, 105, 104/7 105/3, 224/3, 264/6, 273/4, 328/5, 36/2, 36/4, 36/5, 400,412/6,438/7,286,425/1, 403, 41/3, 411/1, 57/2, dz. 411/1, DZ. 437.

3.12 od godz. 8:00 do 14:00