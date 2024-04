Czy będą braki prądu 11.04 w zachodniopomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat białogardzki

Pomianowo 1, 1/2, 1A, od 2 do 7, 8A, od 9 do 20, od 22 do 26, 26A, 27, 28A, od 29 do 32, od 34 do 36, od 38 do 45, 45A, 46, 0028-200/4, 0028-200/5, 108, 119/8, 202/5, 208/5, 210, 210/1, 221/1, 222/6, 222/7, 222/5, 227/2, 310/2.

4.11 od godz. 8:00 do 13:00

powiat kołobrzeski

Dygowo ulice Kołobrzeska 43G, Łukowa od 8 do 13, 13A, 14, 15, 17, 19, 19A, 19B, 19C, 19d, 19D, 21, 23, 25, 27, 27A, 27B, 29, 31, 33, 407/4, 501/32, 501/31.

4.11 od godz. 8:00 do 14:00

powiat koszaliński

Skwierzynka ulice Marmurowa 6, Sianowska 5, 7, 12, od 16 do 19, 19/1, 20, 25, 26, 32, 35, 37, 45, 47, 51A, 53, Widokowa 2 2B, 5, 7A, 7B, od 11 do 14, 16, 16b, 16C, od 17 do 19, 19A, od 20 do 24, 27, 29, 29A, 31, 31A, 32, 33, od 36 do 38, 38B, 127/1, 404, 0027-109/5, 117/1, 38C, Skwierzynka-245/1.

4.11 od godz. 8:30 do 14:00